Как Брест встречал Марадону (ФОТО и ВИДЕО)

Теги диего марадонадинамо брест

Как Брест встречал Марадону (ФОТО и ВИДЕО)Новоиспеченный председатель правления "Динамо-Брест" Диего Марадона вчера прилетел в Беларусь. Прибытие легенды вызвало в стране серьезный ажиотаж.

Позже аргентинец побывал на матче своей команды с "Шахтером":

Напомним, Марадона может остаться жить в Беларуси. | soccernews.ru

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