Как Черчесова увековечили в пицце

1 Теги россиястанислав черчесов

Как Черчесова увековечили в пицце

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после успешного старта национальной команды на ЧМ-2018 стал любимцем публики.

Люди пытаются выразить благодарность наставнику в различной форме. Так, повар из Санкт-Петербурга Валерий Максимчик решил сделать пиццу с портретом специалиста.

Напомним, что ранее в честь Черчесова сменил название российский канал. | http://soccernews.ru

Комментарии
Сергей

Повар с Белоруссии

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