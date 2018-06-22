Как Черчесова увековечили в пицце

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после успешного старта национальной команды на ЧМ-2018 стал любимцем публики.

Люди пытаются выразить благодарность наставнику в различной форме. Так, повар из Санкт-Петербурга Валерий Максимчик решил сделать пиццу с портретом специалиста.

Напомним, что ранее в честь Черчесова сменил название российский канал. | http://soccernews.ru