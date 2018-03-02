Как должна выглядеть эмблема "Манчестер Сити"

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Как должна выглядеть эмблема "Манчестер Сити"

Испанский специалист Хосеп Гвардиола ведёт "Манчестер Сити" к чемпионскому титулу в Англии.

На выходных "горожане" завоевали Кубок Лиги, разнеся "Арсенал", а в минувшем туре унизили "канониров" уже в рамках АПЛ.

В Британии "Манчестер Сити" называют не иначе, как "Команда Пепа" (Pep Team) и в шутку предлагают "горожанам" сменить эмблему.

Футбольная общественность Англии намекает, что Гвардиола построил в Манчестере новую "Барселону".

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