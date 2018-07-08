Как Дзюба настраивал игроков сборной России на серию пенальти

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Как Дзюба настраивал игроков сборной России на серию пенальти

Перед серией пенальти, которая стала апогеем битвы между сборными России и Хорватии, нападающий Артём Дзюба произнёс пламенную речь, адресованную партнёрам по команде.

"Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом. Не спешите. Не уверены - ударьте по центру просто. Давай, давай!" - сказал Дзюба.

Видео: Как Дзюба настраивал игроков сборной России на серию пенальти

Напомним, что в итоге пенальти не сумели реализовать Фёдор Смолов и Марио Фернандес, что стоило российской сборной путёвки в полуфинал ЧМ-2018.  

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