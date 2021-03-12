Как Дзюба выглядел бы в 1972 году (фото)

В твиттере Евро-2020 представили, как бы выглядел нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба на Евро-1972.

32-летний футболист изображён в форме сборной СССР с причёской как у Олега Блохина.

Напомним, что в марте Дзюба вернётся в состав российской сборной. Он пропустил ноябрьские матчи из-за скандала со сливом интимного видео.

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