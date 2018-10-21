Как фанаты "Леванте" встретили команду после победы над "Реалом"

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Как фанаты "Леванте" встретили команду после победы над "Реалом"

Вчера "Леванте" добыл выездную победу над "Реалом" (2:1).

Канал El Chiringuito TV представил ролик, на котором показано, как фанаты валенсийского клуба встречали команду после возвращения домой.

Отметим, что победа над "Реалом" позволила "лягушкам" подняться на седьмую позицию в турнирной таблице Примеры.

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Леванте". | http://soccernews.ru

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