Как изменилась трансферная стоимость игроков сборной России после Чемпионата Мира (Часть 1)
Успешное выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира, вполне очевидно, повлияло и на трансферную стоимость игроков команды. И вот каким образом.
Начнем с вратарей и защитников.
ИГОРЬ АКИНФЕЕВ (вратарь, 32 года)
Стоимость до ЧМ: 10 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 12 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 7 пропущенных мячей
АНДРЕЙ ЛУНЕВ (вратарь, 26 лет)
Стоимость до ЧМ: 8 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 8 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 0 матчей
ВЛАДИМИР ГАБУЛОВ (вратарь, 34 года)
Стоимость до ЧМ: 0,7 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: 0,7 миллиона евро
Статистика на ЧМ: 0 матчей
МАРИО ФЕРНАНДЕС (правый защитник, 27 лет)
Стоимость до ЧМ: 16 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 20 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача
ИЛЬЯ КУТЕПОВ (центральный защитник, 25 лет)
Стоимость до ЧМ: 3,4 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: 5 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 1 результативная передача
СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ (центральный защитник, 39 лет)
Стоимость до ЧМ: 0,025 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: - (завершил карьеру)
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
АНДРЕЙ СЕМЕНОВ (центральный защитник, 29 лет)
Стоимость до ЧМ: 3,5 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: 3,5 миллиона евро
Статистика на ЧМ: 0 матчей
ФЕДОР КУДРЯШОВ (левый защитник, 31 год)
Стоимость до ЧМ: 3 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: 3 миллиона евро
Статистика на ЧМ: 4 матча, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
ВЛАДИМИР ГРАНАТ (центральный защитник, 31 год)
Стоимость до ЧМ: 2 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: 2 миллиона евро
Статистика на ЧМ: 1 матч, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ (правый защитник, 30 лет)
Стоимость до ЧМ: 7 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 6,5 миллиона евро
Статистика на ЧМ: 1 матч, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
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