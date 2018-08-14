Как изменилась трансферная стоимость игроков сборной России после Чемпионата Мира (Часть 1)

Теги игорь акинфеевмарио фернандесилья кутепов

Как изменилась трансферная стоимость игроков сборной России после Чемпионата Мира (Часть 1)Успешное выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира, вполне очевидно, повлияло и на трансферную стоимость игроков команды. И вот каким образом.

Начнем с вратарей и защитников.

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ (вратарь, 32 года)

Стоимость до ЧМ: 10 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 12 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 7 пропущенных мячей

АНДРЕЙ ЛУНЕВ (вратарь, 26 лет)

Стоимость до ЧМ: 8 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 8 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 0 матчей

ВЛАДИМИР ГАБУЛОВ (вратарь, 34 года)

Стоимость до ЧМ: 0,7 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 0,7 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 0 матчей

МАРИО ФЕРНАНДЕС (правый защитник, 27 лет)

Стоимость до ЧМ: 16 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 20 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

ИЛЬЯ КУТЕПОВ (центральный защитник, 25 лет)

Стоимость до ЧМ: 3,4 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 5 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 1 результативная передача

СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ (центральный защитник, 39 лет)

Стоимость до ЧМ: 0,025 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: - (завершил карьеру)

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ (центральный защитник, 29 лет)

Стоимость до ЧМ: 3,5 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 3,5 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 0 матчей

ФЕДОР КУДРЯШОВ (левый защитник, 31 год)

Стоимость до ЧМ: 3 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 3 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 4 матча, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

ВЛАДИМИР ГРАНАТ (центральный защитник, 31 год)

Стоимость до ЧМ: 2 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 2 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 1 матч, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ (правый защитник, 30 лет)

Стоимость до ЧМ: 7 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 6,5 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 1 матч, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

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