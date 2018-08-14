Как изменилась трансферная стоимость игроков сборной России после Чемпионата Мира (Часть 1)

Успешное выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира, вполне очевидно, повлияло и на трансферную стоимость игроков команды. И вот каким образом.

Начнем с вратарей и защитников.

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ (вратарь, 32 года)

Стоимость до ЧМ: 10 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 12 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 7 пропущенных мячей

АНДРЕЙ ЛУНЕВ (вратарь, 26 лет)

Стоимость до ЧМ: 8 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 8 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 0 матчей

ВЛАДИМИР ГАБУЛОВ (вратарь, 34 года)

Стоимость до ЧМ: 0,7 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 0,7 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 0 матчей

МАРИО ФЕРНАНДЕС (правый защитник, 27 лет)

Стоимость до ЧМ: 16 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 20 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

ИЛЬЯ КУТЕПОВ (центральный защитник, 25 лет)

Стоимость до ЧМ: 3,4 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 5 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 1 результативная передача

СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ (центральный защитник, 39 лет)

Стоимость до ЧМ: 0,025 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: - (завершил карьеру)

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ (центральный защитник, 29 лет)

Стоимость до ЧМ: 3,5 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 3,5 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 0 матчей

ФЕДОР КУДРЯШОВ (левый защитник, 31 год)

Стоимость до ЧМ: 3 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 3 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 4 матча, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

ВЛАДИМИР ГРАНАТ (центральный защитник, 31 год)

Стоимость до ЧМ: 2 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 2 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 1 матч, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ (правый защитник, 30 лет)

Стоимость до ЧМ: 7 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 6,5 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 1 матч, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

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