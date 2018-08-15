Как изменилась трансферная стоимость игроков сборной России после Чемпионата Мира (Часть 2)

Теги артём дзюбаалександр головинденис черышев

Как изменилась трансферная стоимость игроков сборной России после Чемпионата Мира (Часть 2)Успешное выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира, вполне очевидно, повлияло и на трансферную стоимость игроков команды. И вот каким образом.

Продолжим и завершим полузащитниками и форвардами.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ (центральный полузащитник, 25 лет)

Стоимость до ЧМ: 7 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 8 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ (центральный полузащитник, 29 лет)

Стоимость до ЧМ: 5,2 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 6 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 4 матча, 1 забитый мяч, 0 результативных передач

АЛАН ДЗАГОЕВ (центральный полузащитник, 28 лет)

Стоимость до ЧМ: 15 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 15 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 2 матча, 0 забитых мячей, 1 результативная передача

РОМАН ЗОБНИН (центральный полузащитник, 24 года)

Стоимость до ЧМ: 8 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 10 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 2 результативные передачи

АНТОН МИРАНЧУК (центральный полузащитник, 22 года)

Стоимость до ЧМ: 8 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 8 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 0 матчей

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (центральный полузащитник, 22 года)

Стоимость до ЧМ: 18 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 25 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 4 матча, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи

ЮРИЙ ЖИРКОВ (левый полузащитник, 34 года)

Стоимость до ЧМ: 0,8 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 0,8 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 3 матча, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

АЛЕКСАНДР САМЕДОВ (правый полузащитник, 34 года)

Стоимость до ЧМ: 1,2 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 1,2 миллиона евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН (плеймейкер, 28 лет)

Стоимость до ЧМ: 5 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 5 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 2 матча, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК (плеймейкер, 22 года)

Стоимость до ЧМ: 14 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 14 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 1 матч, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ (левый вингер, 27 лет)

Стоимость до ЧМ: 3 миллиона евро

Стоимость после ЧМ: 8 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 4 забитых мяча, 0 результативных передач

ФЕДОР СМОЛОВ (центральный нападающий, 28 лет)

Стоимость до ЧМ: 16 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 14 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

АРТЕМ ДЗЮБА (центральный нападающий, 29 лет)

Стоимость до ЧМ: 7 миллионов евро

Стоимость после ЧМ: 10 миллионов евро

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 3 забитых мяча, 2 результативные передачи

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