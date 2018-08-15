Как изменилась трансферная стоимость игроков сборной России после Чемпионата Мира (Часть 2)
Успешное выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира, вполне очевидно, повлияло и на трансферную стоимость игроков команды. И вот каким образом.
Продолжим и завершим полузащитниками и форвардами.
ДАЛЕР КУЗЯЕВ (центральный полузащитник, 25 лет)
Стоимость до ЧМ: 7 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 8 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ (центральный полузащитник, 29 лет)
Стоимость до ЧМ: 5,2 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: 6 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 4 матча, 1 забитый мяч, 0 результативных передач
АЛАН ДЗАГОЕВ (центральный полузащитник, 28 лет)
Стоимость до ЧМ: 15 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 15 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 2 матча, 0 забитых мячей, 1 результативная передача
РОМАН ЗОБНИН (центральный полузащитник, 24 года)
Стоимость до ЧМ: 8 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 10 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 2 результативные передачи
АНТОН МИРАНЧУК (центральный полузащитник, 22 года)
Стоимость до ЧМ: 8 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 8 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 0 матчей
АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (центральный полузащитник, 22 года)
Стоимость до ЧМ: 18 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 25 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 4 матча, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи
ЮРИЙ ЖИРКОВ (левый полузащитник, 34 года)
Стоимость до ЧМ: 0,8 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: 0,8 миллиона евро
Статистика на ЧМ: 3 матча, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
АЛЕКСАНДР САМЕДОВ (правый полузащитник, 34 года)
Стоимость до ЧМ: 1,2 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: 1,2 миллиона евро
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
АЛЕКСАНДР ЕРОХИН (плеймейкер, 28 лет)
Стоимость до ЧМ: 5 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 5 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 2 матча, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК (плеймейкер, 22 года)
Стоимость до ЧМ: 14 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 14 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 1 матч, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ (левый вингер, 27 лет)
Стоимость до ЧМ: 3 миллиона евро
Стоимость после ЧМ: 8 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 4 забитых мяча, 0 результативных передач
ФЕДОР СМОЛОВ (центральный нападающий, 28 лет)
Стоимость до ЧМ: 16 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 14 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
АРТЕМ ДЗЮБА (центральный нападающий, 29 лет)
Стоимость до ЧМ: 7 миллионов евро
Стоимость после ЧМ: 10 миллионов евро
Статистика на ЧМ: 5 матчей, 3 забитых мяча, 2 результативные передачи
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