Как кетчуп: тренер "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Санчеса



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

"Я считаю, что Санчес является очень талантливым игроком. Но, безусловно, в его игре есть места для улучшения. В матче с "Фулхэмом" у него был момент, если бы он реализовал его, то почувствовал бы облегчение.

Алексис очень хороший футболист. Он как бутылка кетчупа. Сначала из нее ничего не течет, но потом вытекает резко и много. Уверен, что еще до конца сезона он проявит свои лучшие качества", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес провел за манкунианцев 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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