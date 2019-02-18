Как кетчуп: тренер "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Санчесе
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру чилийского нападающего Алексиса Санчеса.
"Я считаю, что Санчес является очень талантливым игроком. Но, безусловно, в его игре есть места для улучшения. В матче с "Фулхэмом" у него был момент, если бы он реализовал его, то почувствовал бы облегчение.
Алексис очень хороший футболист. Он как бутылка кетчупа. Сначала из нее ничего не течет, но потом вытекает резко и много. Уверен, что еще до конца сезона он проявит свои лучшие качества", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
В нынешнем сезоне 30-летний Санчес провел за манкунианцев 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11