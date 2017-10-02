Как Луис Суарес реагирует на упущенный момент

По всей видимости, нападающий "Барселоны" Луис Суарес очень переживает из-за своей низкой результативности в этом сезоне.

В матче между "сине-гранатовыми" и "Лас Пальмасом" уругвайский бомбардир, упустив хороший момент, порвал свою игровую футболку.

Отметим, что в этом сезоне Суарес забил всего 2 гола в 8 матчах. | http://soccernews.ru