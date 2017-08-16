Как Месси и Роналду поприветствовали друг друга в подтрибунном помещении "Камп Ноу"

Лучшие футболисты современности Лионель Месси и Криштиану Роналду перед первым матчем своих команд за Суперкубок Испании на "Камп Ноу" достаточно тепло поприветствовали друг друга.

Напомним, срок дисквалификации Роналду может быть уменьшен на один матч. | soccernews.ru