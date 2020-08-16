Как минимум 15 болельщиков ЦСКА задержали за кричалки "Жыве Беларусь"

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Как минимум 15 болельщиков ЦСКА задержали за кричалки "Жыве Беларусь"

Полиция задержала группу фанатов ЦСКА после игры с "Тамбовом" (2:1).

Как сообщил адвокат Леонид Соловьев в интервью ТАСС, было задержано не менее 15 фанатов "армейцев". Им грозит денежный штраф и запрет на посещение стадионов за кричалки "Жыве Беларусь".

"В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков", - заявил Соловьев.

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