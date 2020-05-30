"Как называется этот финт?": популярный блогер вспомнил смешной трюк Гатагова

Теги алан гатаговлокомотив москвасатурн

"Как называется этот финт?": популярный блогер вспомнил смешной трюк Гатагова

Блог в инстаграме "433", у которого почти 28 миллионов подписчиков, опубликовал забавный эпизод, который произошёл в РПЛ ещё в 2010 году.

Тогда полузащитник "Локомотива" Алан Гатагов в матче с "Сатурном", пытаясь прострелить в штрафную площадь, не попал по мячу, но не растерялся и продолжил атаку.

"РПЛ, как называется этот финт?" - спросил с иронией "433".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name this skill move @premierliga

Публикация от 433 (@433)

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