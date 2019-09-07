Как Неймар спас Дани Алвеса от гигантского насекомого (видео)
Перед товарищеским матчем против Колумбии два игрока сборной Бразилии противостояли неизвестному существу.
На голову Дани Алвеса село внушительных размеров насекомое. На помощь партнёру по команде подоспел Неймар, который согнал непрошеного гостя с волос защитника.
Neymar salvou Daniel Alves de uma picada pic.twitter.com/FUp3pHhglz— LISCA DOIDO ✌️ (@LISCADOIDO) September 7, 2019
Напомним, что сборные Бразилии и Колумбии сыграли вничью со счётом 2:2.
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