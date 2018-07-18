Как Неймар выходил из тени Месси
Прошлым летом бразильский форвард Неймар решил покинуть каталонскую "Барселону", где его игра затмевалась действиями Лионеля Месси, и перебраться в ПСЖ. Однако и в Париже у футболиста появился достойный конкурент за право считаться главной звездой команды:
When you try to move out of someone's shadow and it doesn't quite go to plan...— Goal (@goal) 18 июля 2018 г.
Cartoon by @omomani pic.twitter.com/7H1l6zU8KK
Напомним, спортдир ПСЖ прокомментировал ситуацию с будущим Неймара. | soccernews.ru
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
главное
Лента новостей
-
В матче ЛЧ "Видеотон" - "Дюделанж" был совершен фол, претендующий на звание самого жесткого по итогам сезона
-
Мевля поделился ожиданиями от матча с "Интером"
-
Клопп: "Это первый год, когда "Ливерпуль" не расстается с ключевым игроком"
-
Анчелотти запросил у "Наполи" трансфер бывшего форварда "Реала"
-
Официально: "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019
-
Милевский останется без клуба
-
"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону
-
Появилось фото гостевого комплекта игровой формы ПСЖ на следующий сезон
-
Руководство ПСЖ готово продать Неймара
-
Перотти: "Нельзя не признать, что уход Алиссона – это большая потеря для нас"
-
В Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением Роналду
-
"Тоттенхэм" представил домашний и гостевой комплекты формы
-
Сарри намерен продать хавбека "Челси"
-
Ярмоленко познакомил одноклубников по "Вест Хэму" с творчеством Сердючки
-
Моуринью доволен игрой Погба на ЧМ-2018
-
Бенитес мог возглавить сборную Испании на ЧМ-2018
-
"Барселона" готовит солидное предложение по Азару
-
Рабьо определился со своим следующим клубом
-
Лопетеги принял решение по будущему Себальоса и Льоренте
-
Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20