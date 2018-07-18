Как Неймар выходил из тени Месси

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Как Неймар выходил из тени МессиПрошлым летом бразильский форвард Неймар решил покинуть каталонскую "Барселону", где его игра затмевалась действиями Лионеля Месси, и перебраться в ПСЖ. Однако и в Париже у футболиста появился достойный конкурент за право считаться главной звездой команды:

Напомним, спортдир ПСЖ прокомментировал ситуацию с будущим Неймара. | soccernews.ru

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