Как отдыхали звезды футбола в отпуске (ВИДЕО)

Отпуск в европейском футболе уже давно завершился. Продемонстрируем, как звезды футбола его проводили.

How the biggest soccer stars in the world like Leo Messi and Diego Costa spent their off-season ☀️ pic.twitter.com/l7hgfGGfoK — Bleacher Report (@BleacherReport) 13 августа 2018 г.

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