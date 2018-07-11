Как Париж отметил выход сборной Франции в финал ЧМ-2018

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Как Париж отметил выход сборной Франции в финал ЧМ-2018Французские болельщики широко отметили победу своей команды в полуфинале Чемпионата Мира-2018 над Бельгией (1:0).

Отметим, что второй финалист турнира определится сегодня в матче Хорватия - Англия.

На улицы столицы Франции вышли тысячи людей. Фанаты жгли фаеры, запускали фейерверки и пели песни. 

Франция вышла в финал чемпионата мира впервые с 2006 года. 

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