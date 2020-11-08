Как посадить Месси на "банку" и заставить его делать результат? Рецепт от Кумана в матче с "Бетисом" сработал на пять с плюсом

В матче с "Бетисом" Рональд Куман дал возможность наконец увидеть, как будет выглядеть "Барселона" без своей главной звезды. Лионель Месси остался на скамейке запасных, а творить в атаке должно было трио Дембеле-Гризманн-Фати. Первый опасный момент создала "Барселона". Фати вывел на удар Гризманна, Антуан целил в дальнюю штангу, но, как это в последнее время случается с французом, совсем немного не попал. В следующей атаке пробивал уже Ансу, но его постигла та же участь. "Бетис" ответил не менее остро. Бускетс едва не срезал в свои ворота, а после подачи с углового пробивал Карвалью – тер Штеген откровенно спас. Команды не отсиживались в защите и в середине поля, создавая атаку за атакой. Класс каталонских футболистов сказывался, так что Клаудио Браво должен был чаще демонстрировать свое мастерство.

"Барса" открыла счет на 22-й минуте. Гризманн отпасовал направо на Дембеле, Усман сместился в штрафную, качнул защитника и выстрелил в дальний угол – 1:0. Впоследствии "сине-гранатовые" получили прекрасную возможность удвоить преимущество. Аисса Манди в собственной штрафной сбил Фати – пенальти доверили Гризманну, но француз и здесь подвел. Браво угадал направление удара и спас "Бетис" от второго пропущенного. Гости тоже пытались отвечать остро, но в их атаках наблюдалась огромная аритмия – вся активность была сосредоточена на левом фланге. Неудивительно, что и забитый мяч пришел оттуда. Гол организовали два бывших игрока "Барселоны" – Тельо протянул мяч к чужим воротам и прострелил в штрафную, а там никто не помешал Санабрии сравнять счет. Произошло это уже в компенсированное к первому тайму время.

Вторую половину игры Месси начал уже на поле. Через каких-то три минуты это принесло результат. Альба вырезал классный пас в штрафную – Лео выманил на себя двух защитников и голкипера, а сам даже не коснулся мяча. Тот покатился дальше, где Гризманн не имел никакого права не попасть. Француз не подвел и вновь вывел свою команду вперед. Однако проблемы каталонцев в защите никуда не исчезли. "Вердибланкос" регулярно беспокоили тер Штегена. Самыми активными были все те же лица – Тельо и Санабрия. Немецкий голкипер несколько раз был вынужден доказывать, что находится в хорошей форме. На 57-й каталонцы провели хорошую позиционную атаку, в завершении которой по воротам пробивали Гризманн, Месси и Дембеле. Последний удар отражал уже защитник. Правда, Аисса Манди сделал это рукой. Рефери не увидел нарушения, но на помощь пришел VAR. В результате – красная для игрока "Бетиса" и еще один пенальти. На этот раз к отметке подошел Месси и показал, как нужно использовать подобные возможности. Радость была не очень долгой, так как вскоре Алекс Морено самостоятельно разорвал правый фланг, накрутил Лангле, напомнил о всех проблемах в обороне "сине-гранатовых", и выкатил под удар Лорену Морони, который отыграл один мяч для "Бетиса".

"Барса" решила взять на вооружение старую истину – пока мяч у тебя, соперник не забьет. Каталонцы начали неторопливо готовить атаки, надолго задерживаясь на чужой половине поля. Вероятно, это усыпило бдительность гостей, которые позволили Месси оформить дубль. Стоит отметить Серхи Роберто, который в сложной ситуации сумел отдать скрытый пас пяткой. Впоследствии Лео забил третий раз, но офсайд у партнера не позволил зафиксировать гол. На последних минутах Роберто оформил ассистентский дубль. Защитник прострелил поперек штрафной, а на дальней штанге оказался одинокий Педри, который расстрелял практически пустые ворота. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу "Барселоны", которая прервала безвыигрышную серию в Ла Лиге, длившуюся 4 последних матча. "Сине-гранатовые" набрали 11 очков и поднялись на 8 место в турнирной таблице Примеры. У "Бетиса" на один пункт больше, но и на 2 сыгранных матча больше тоже.

Атака "Барсы" показала себя очень хорошо, особенно Месси

После матча с "Динамо" в ЛЧ Рональду Куману пришлось защищать своего капитана. Фото Месси, который в компенсированное время при минимальном преимуществе своей команды позволяет сопернику спокойно разгонять атаку мимо себя, шокировало сеть. Не очень верится, что решение оставить аргентинца в запасе – элемент воспитания. Скорее наставник "Барсы" дал своему лидеру отдохнуть. Против "Бетиса" все увидели "Барсу" без Месси, но главнее, что Лео впервые в нынешнем сезоне продемонстрировал, что до сих пор может делать разницу на поле. После попытки покинуть команду критики постоянно получали новые аргументы относительно нежелания игрока выкладываться на полную. Что говорить, если до сих пор он не забивал с игры 122 дня и более 1000 минут – были только пенальти. С "Бетисом" ему хватило тайма, чтобы с отрывом стать лучшим игроком матча.

На поле Месси появился при ничейном счете и сразу взялся менять ситуацию. Да, на Гризманна ассистировал Альба, но тот гол на 80% заслуга аргентинца. Его влияние ярко демонстрирует график xG. За первый тайм каталонцы выбили 1,44, а за второй – ровно три. Месси нанес больше всего ударов в створ (3) на две команды, совершил больше всего попыток дриблинга (5) и отдал 2 ключевые передачи. Конечно, нужно учитывать, что "Бетис" полчаса играл в меньшинстве. Однако перевоплощения "Барсы" после появления в игре капитана команды очевидно. Теперь Лео необходимо выдать еще парочку подобных перфомансов, чтобы сомнений в его мотивации не возникало. Интересно, что Лео традиционно эффективно выходит на замену. Мы могли об этом забыть, ведь последний раз он не начинал матч в старте, если не был травмирован или дисквалифицирован, еще 21 сентября 2019, когда "Барса "в гостях проиграла "Гранаде". Сегодня Месси пятый раз в своей карьере оформил дубль, выйдя со скамейки запасных. Последний раз такое было в 2013-м также против "Бетиса". И вообще капитан "Барсы" – лучший "джокер" Ла Лиги в XXI веке – 26 голов после выхода на замену.

А как без Месси? В первом тайме мы видели совсем другую "Барселону". Команду, которая бежит, разнообразно атакует, а не передерживает мяч и высоко прессингует соперника. Этого всего с Месси просто не может быть. Ему больше нравится неторопливый футбол и поиск слабых мест в построении соперника. Проблема в том, что такая же игра больше подходит другим лидерам команды – Бускетсу, Пике, Роберто. Только реактивный Альба способен эффективно существовать в обеих системах. Ключевой фигурой в отсутствие Месси должен был стать Гризманн. Французу значительно удобнее играть в центре, а не на фланге. Они банально дублируют позиции друг друга, хотя и выполняют разные функции. Просто гляньте на график средних позиций, когда на поле были они оба. Гризманн оказался "отрезанным" от команды. С ним комбинировал преимущественно только Дембеле. Не стоит напоминать, что они играют вместе за сборную Франции?

Не хочется верить, что Антуана игнорируют сознательно. Просто он оказался в команде, которая не способна использовать его сильные стороны, а он сам не может перестроиться под стиль "Барсы". В дополнение, еще и тотальный нефарт. Гризманн не играет плохо. Он постоянно находит и создает моменты, но немного удачи ему точно не помешало бы. Уже в первом тайме он должен был оформить хет-трик. Да, за промах с пенальти его следует критиковать, здесь никаких сомнений. Но его взаимодействие с Фати и Дембеле достойно похвалы. О нефарте мы вспомнили не просто так. Гризманн регулярно находит возможности для ударов, но часто не хватает каких-то мелочей. И в нынешнем сезоне это наблюдается в каждом матче. Против "Бетиса" француз чаще всех бил по воротам (5 раз), но трижды мяч проходил совсем рядом с рамкой. У него самый высокий показатель xG – 1,68. То есть дубль выглядел бы вполне закономерно, и это без учета незабитого пенальти. Вот и имеем противоречивую ситуацию, когда футболист не подходит под стиль команды и одновременно обеспечивает качество. Но в ситуации с Гризманном даже этого оказывается мало. Эксперимент Рональда Кумана показал, атака "Барсы" может быть острой и без Месси. Гризманн прекрасно взаимодействует с Фати и Дембеле, но в условиях такой низкой конвертации моментов в голы не стоит рассчитывать на регулярность такого хода от главного тренера. Тем более, когда Лео выходит из запаса и создает очередное маленькое чудо.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников