Как потерять все за 2 матча! "Реал" проиграл "Леванте" и пропустил "Барселону" на первое место Ла Лиги

"Барселона" сыграла свой матч раньше "Реала", разгромив "Эйбар" и вернувшись на первую позицию в Ла Лиге, поэтому "сливочным" нужно было восстанавливать статус-кво. Соперник был упрямым, но проходным, а тут еще и Азар вернулся в основу. Казалось, мадридцы легко расправятся с "Леванте". Действительно, с первых минут "Реал" захватил инициативу и начал создавать опасные моменты. Уже в первые 20 минут по ударам "королевский клуб" вел со счетом 1:7, причем шесть выстрелов мадридцев прошли из пределов штрафной. Один из лучших шансов отличиться упустил Бензема, запоров выход один на один после паса от Модрича. Кроме того, Карим дважды стрелял с близкого расстояния – Айтор взял все. Отважный голкипер, однако, едва не привез гол, выбив подачу с углового на голову Каземиро – тот отправил мяч в пустые ворота, но не попал. Во второй половине первого тайма содержание игры не изменилось. "Реал" нанес еще пять ударов, наиболее эффектным из которых был дальний выстрел в исполнении Модрича на 40-й минуте – Айтор парировал. Еще несколько раз "лягушки" сами едва не привезли себе гол, но, несмотря на колоссальное давление именитого соперника, на перерыв хозяева ушли с нулями на табло.

В первом тайме "Реал" доминировал, однако во втором "Леванте" решился дать бой. Уже на 48-й минуте хозяева едва не открыли счет: Барди эффектно убрал Модрича, сместился на линию штрафной и пробил в ближний угол – немного неточно! Кроме того, на 52-й Рамос едва не подставил Куртуа, выполнив крайне неопрятный пас назад. Тибо справился, а уже через минуту Марсело выводил Азара на свидание с Айтором – впрочем, Эден не смог обработать мяч и нанести акцентированный удар. "Леванте" не собирался садиться на свою половину поля, огрызнувшись классным выстрелом Кампаньи в правый нижний на 57-й минуте и контратакой на 60-й, когда Вукчевич протащил мяч и выкатил передачу под удар Барди метров с 25-ти – в обоих случаях "сливочных "спасал Куртуа! "Реал" в ответ тут же разогнал контрвыпад с пасом на ход Бензема, но Карим и пробил не слишком точно, и в офсайд попал. Также на 63-й минуте из пределов штрафной стрелял Иско, однако мяч полетел значительно выше ворот. После этого игра немного притормозила, чему также способствовала замена Азара, который захромал.

Середина второго тайма оказалась сухой. Команды обменивались различными прорывами, скидками, передачами, навесами и стандартами, но до ударов дело никак не доходило. "Леванте" такой расклад, во многом, устраивал, а вот Зидан озабоченно запускал запасных на разминку. Наконец, на 73-й минуте он выпустил на поле Васкеса, однако это вообще не помогало сломить сопротивление "лягушек". Более того, при отсутствии качественного завершения атак хозяева наказали "сливочных" шедевральным голом на 79-й минуте, когда Моралес получил диагональ на ход по левому флангу и слету пробил в ближний угол – точно под перекладину! Никто этого не ожидал. 1:0. Винисиус, который заменил Азара в середине тайма, на 83-й минуте вполне мог спасти мадридцев от поражения, пробившись на левый край штрафной и выкатив пас под удар Бензема с нескольких метров. От пропущенного гола "лягушек" спас Гонсалес, однако через три минуты уже Варану пришлось бросаться под выстрел Майораля с прекрасной позиции. В компенсированное время мог отличиться Рамос, который замкнул навес с правого фланга – Айтор поймал мяч! В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу "Леванте", из-за которой Реал потерял первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги – "Барселона" лидирует с двумя очками отрыва. "Лягушки" же набрали 32 зачетных балла, поднявшись на десятую позицию.

Теперь расклады перед Классико не в пользу Мадрида!

Мадридцы с октября прошлого года вступили в настоящий чемпионский ход, не потерпев ни одного поражения, выиграв 16 матчей (8 подряд) из 21 в целом. "Реал" захватил лидерство в таблице и гораздо лучше сыграл в Классико на "Камп Ноу", но все изменилось в феврале – "Сосьедад" выиграл на "Бернабеу" со счетом 3:4, "Сельта" забила здесь же два и добыла ничью, а теперь к провалам прибавилось фиаско с "Леванте". При этом хуже становятся не только результаты, но и сам футбол. За исключением поединка с "Осасуной", суммарный xG "бланкос" в Ла Лиге с середины января никогда не достигал показателя 2,0, а с "Севильей" так и вообще было 0,54. По основным статистическим показателям "Реал" стал сильно проигрывать "Барселоне": с 4 января счет по xG – 14.38 vs 9.05, по проникающим передачам – 79:56, по прессингу "сливочные" вообще идут в середине таблицы. Именно поэтому поражение от "Леванте" не удивило. "Лягушки" всегда умело били грандов с признаками кризиса – "блаугранас" они вообще уничтожили со счетом 3:1, забив три гола за семь минут. Конечно, "Реал" на "Сюидадад де Валенсия" во многом не повезло, но так можно сказать о любой неудаче топа в провинции. Истинная сила чемпиона заключается в том, чтобы не допускать таких осечек – и "Барселона" в последних поединках работает именно в таком режиме.

"Леванте" победил благодаря вратарю!

Уже не в первый раз и, кажется, даже не второй раз приходится вспоминать великолепную игру Айтора в матче против гранда. "Леванте", несмотря на прекрасный футбол во втором тайме, мог глотнуть вагон голов еще до 20-й минуты, однако отважный голкипер "лягушек" взял всю оборонительную работу на себе – до перерыва он выполнил пять сейвов, а после добавил еще два. Возможно, не все из них были эффектными, но два выхода один на один и ряд мощных дальних выстрелов явно намекали на взятие ворот хозяев. При этом Айтор выдал далеко не лучший, по своим меркам, матч. Он и гол едва не привез, и несколько раз не очень удачно сыграл на выходе, а однажды чуть не выпустил мяч из рук. Тем не менее, его ворота остались сухими – и это исключительно заслуга Фернандеса, ведь защитники довольно любезно пропускали мадридцев в штрафную. Во все хайлайты войдет голасо Хосе Моралеса, который будут крутить в различных промо и через десять лет, однако без отважной игры Айтора шедевр капитана не имел бы ни смысла, ни той красоты. Кому бы был нужен этот мяч при счете 0:3? А так как подвиги голкипера забудут уже завтра, сегодня стоит назвать героем именно его!