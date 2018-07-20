Как правильно принимать чемпионский душ: инструкция от Умтити

Центральный защитник сборной Франции Самюэль Умтити продемонстрировал, как правильно принимать чемпионский душ.

Центрбек, выступающий за "Барселону", стал Чемпионом Мира и теперь принимает душ только в компании с кубком.

Une douche s’imposait avec la plus belle pic.twitter.com/obKGuXQZzT — Samuel Umtiti (@samumtiti) 19 июля 2018 г.

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