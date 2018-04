Как президент "Ромы" отмечал с болельщиками победу над "Барселоной"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта отмечал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов вместе с болельщиками на площади Пьяцца-дель-Пополо.

Американец не скрывал эмоций и даже искупался в фонтане. Смотрите, как это было.

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ