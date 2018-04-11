Как президент "Ромы" отмечал с болельщиками победу над "Барселоной"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта отмечал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов вместе с болельщиками на площади Пьяцца-дель-Пополо.

Американец не скрывал эмоций и даже искупался в фонтане. Смотрите, как это было.

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 апреля 2018 г.

Напомним, что "Рома" дома разгромила "Барселону" со счётом 3:0 и, несмотря на гостевое поражение 1:4, пробилась в следующую стадию ЛЧ.

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