Как президент "Ромы" отмечал с болельщиками победу над "Барселоной"

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Как президент "Ромы" отмечал с болельщиками победу над "Барселоной"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта отмечал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов вместе с болельщиками на площади Пьяцца-дель-Пополо.

Американец не скрывал эмоций и даже искупался в фонтане. Смотрите, как это было. 

Напомним, что "Рома" дома разгромила "Барселону" со счётом 3:0 и, несмотря на гостевое поражение 1:4, пробилась в следующую стадию ЛЧ.

Не пропустите: "Рома" с размахом отпраздновала победу над "Барселоной" прямо в раздевалке. | http://soccernews.ru

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