Как раздевалка "Атлетика" встречала Адуриса после шедеврального победного гола в ворота "Барселоны" (видео)

Теги барселонаатлетик бильбаоарис адурис

Как раздевалка "Атлетика" встречала Адуриса после шедеврального победного гола в ворота "Барселоны" (видео)

Нападающий "Атлетика" Арис Адурис стал героем матча первого тура Примеры между командой из Бильбао и "Барселоной".

Ветеран только на 88-й минуте вышел на поле и практически сразу же забил победный мяч в ворота "сине-гранатовых".

Гол получился шедевральным. Зацените!

После матча 38-летнего футболиста в раздевалке ожидал радушный приём. Одноклубники встретили Адуриса овациями и распевали его имя.

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