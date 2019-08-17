Как раздевалка "Атлетика" встречала Адуриса после шедеврального победного гола в ворота "Барселоны" (видео)

Нападающий "Атлетика" Арис Адурис стал героем матча первого тура Примеры между командой из Бильбао и "Барселоной".

Ветеран только на 88-й минуте вышел на поле и практически сразу же забил победный мяч в ворота "сине-гранатовых".

Гол получился шедевральным. Зацените!

После матча 38-летнего футболиста в раздевалке ожидал радушный приём. Одноклубники встретили Адуриса овациями и распевали его имя.

⏰ No se nos ocurre mejor manera de empezar el día que viendo esto



́ ́ ⚽#AthleticBarça #AthleticClub ⚪ pic.twitter.com/k6kg1LqmsJ — Athletic Club (@AthleticClub) 17 августа 2019 г.

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