Как разрушить карьеру за пять месяцев: пособие от Хулена Лопетеги

Теги хулен лопетегиреал мадридиспания

Как разрушить карьеру за пять месяцев: пособие от Хулена Лопетеги

Июнь 2018 года - Хулен Лопетеги один из самых перспективных тренеров мира, возглавляющий одного из фаворитов предстоящего мундиаля. Под руководством специалиста сборная Испании уверенно прошла отбор и ни разу не проиграла (20 матчей, 14 побед и 6 ничьих), заслужив исключительно положительные отзывы со стороны экспертов и болельщиков. После нескольких лет стагнации "Фурия Роха" омолодилась и выглядит способной на большие свершения, а Лопетеги называют главным конструктором новой испанской машины.

Октябрь 2018 года - Хулен Лопетеги с миллионами неустойки за расторжения контракта, но без работы и со значительно подпорченной репутацией. Специалиста ненавидят большинство болельщиков в Испании и только в Каталонии - его боготворят. Тренеру, которого ещё полгода назад носили на руках, не простили предательство национальной сборной, но это было лишь начало. Продолжением стали антирекорды во главе мадридского "Реала", феерические 1:5 в Эль Класико и указание на выход от Флорентино Переса

Меньше, чем за пять месяцев Лопетеги собственноручно разрушил то, что строил на протяжении восьми лет. Если не брать во внимание краткосрочную работу специалиста в штабе сборной Испании до 17 лет, "Райо Вальекано" и второй команды "Реала", началом его серьёзной карьеры можно обозначить 2010 год, когда Хулен встал у руля национальной команды до 19 лет. После этого карьера Лопетеги шла исключительно вверх: в 2012 году выиграл Евро до 19 лет, в 2013 году уже триумфовал на чемпионате континента с командой до 21 года.

Именно ту команду, которая без проблем разобралась со всеми на молодёжном Евро-2013 в Израиле, называли будущим испанского футбола. Судите сами: Де Хеа, Коке, Тьяго Алькантара, Иско, Мората, Родриго и многие другие известные персонажи. Состав походил на настоящий Дрим Тим, но не всегда на таких турнирах всё решает подбор исполнителей. В этом плане у Испании был полный порядок. "Фурия" демонстрировала очень качественный и, что самое главное, зрелый футбол. В финале итальянцы с Инсинье, Иммобиле и Вератти ничего не смогли противопоставить команде, в которой Дани Карвахаль не проходил в основной состав, проигрывая конкуренцию Мартину Монтойе. 

После фиаско главной команды на ЧМ-2014 в Королевской федерации рассматривали кандидатуру Лопетеги, но решили оставить у руля Дель Боске, а Хулен отправился в "Порту". В Португалии у специалиста не получилось, но неудачи с "драконами" не повлияли на репутацию наставника, которого оперативно определили на замену Дель Боске. Лопетеги, по большому счёту, попросили продолжить его предыдущую работу, ибо в сборной уже были прекрасно знакомые ему игроки, с которыми Лопетеги выигрывали молодёжный Евро.

Во главе сборной Испании Лопетеги быстро снял все вопросы о своём назначении, но в преддверии главного турнира всей своей жизни (ну, карьеры как минимум) принял решение, которое может поломать его карьеру. А помог ему в этом мадридский "Реал". Пока сборная Испании готовилась к Чемпионату Мира, её главный тренер (три недели назад подписавший новый контракт) в тайне от Федерации вел переговоры с клубом, посредником в которых выступал капитан национальной команды Серхио Рамос. Когда в Федерации узнали, что Лопетеги за их спиной уже договорился с "Реалом", было принято кардинальное решение - за день до старта ЧМ Хулена отправили в отставку.

В Испании, даже после провала на мундиале, большинство было согласно с решение Федерации и только фанаты "Реала" ратовали за то, что наставника можно было оставить у руля сборной. Но постойте, если ваша девушка или жена перед главным путешествием в вашей жизни за вашей спиной решит от вас уйти к другому, вы возьмёте её в поездку? Ведь вы же готовились ехать с ней, всё запланировано вместе и без неё трип будет не тем?! Лопетеги предал сборную, но тут же на презентации в "Реале" заявил, что это лучший день в его жизни. Карма очень быстро вернула долги специалисту, не прошло и полгода.

- 9 место в турнирной таблице Ла Лиги после 10 туров;
- 1 очко в пяти последних турах национального чемпионата;
- антирекорд по минутам без голов в официальных матчах;
- впервые за 70 лет не положительная разница мячей в чемпионате за 10 туров;
- впечатляюще низкий процент побед - 42,86%;
- катастрофа в Эль Класико на "Камп Ноу" (1:5);

За расторжение контракта счёт Лопетеги пополнится солидной суммой с шестью нулями, но стоит ли этих денег репутация тренера, карьера которого ушла в пике за считанные месяцы. К Хулену теперь есть вопросы не только, как к человеку, но и как к тренеру. Ему предстоит начинать всё с начала и доказывать, что он способен, в первую очередь, психологически преодолеть ту ситуацию, которую он сам создал. Шанс у него наверняка будет, а случившиеся с ним за последние пять месяцев - станет для других тренеров хорошим пособием, как поступать не надо.  

Игорь Павелко | soccernews.ru

Не пропустите: Вальверде разобрал Лопетеги, "Барса" разнесла "Реал", Суарес вошёл в историю: итоги Эль Класико

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов