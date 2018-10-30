Как разрушить карьеру за пять месяцев: пособие от Хулена Лопетеги

Июнь 2018 года - Хулен Лопетеги один из самых перспективных тренеров мира, возглавляющий одного из фаворитов предстоящего мундиаля. Под руководством специалиста сборная Испании уверенно прошла отбор и ни разу не проиграла (20 матчей, 14 побед и 6 ничьих), заслужив исключительно положительные отзывы со стороны экспертов и болельщиков. После нескольких лет стагнации "Фурия Роха" омолодилась и выглядит способной на большие свершения, а Лопетеги называют главным конструктором новой испанской машины.

Октябрь 2018 года - Хулен Лопетеги с миллионами неустойки за расторжения контракта, но без работы и со значительно подпорченной репутацией. Специалиста ненавидят большинство болельщиков в Испании и только в Каталонии - его боготворят. Тренеру, которого ещё полгода назад носили на руках, не простили предательство национальной сборной, но это было лишь начало. Продолжением стали антирекорды во главе мадридского "Реала", феерические 1:5 в Эль Класико и указание на выход от Флорентино Переса.

Меньше, чем за пять месяцев Лопетеги собственноручно разрушил то, что строил на протяжении восьми лет. Если не брать во внимание краткосрочную работу специалиста в штабе сборной Испании до 17 лет, "Райо Вальекано" и второй команды "Реала", началом его серьёзной карьеры можно обозначить 2010 год, когда Хулен встал у руля национальной команды до 19 лет. После этого карьера Лопетеги шла исключительно вверх: в 2012 году выиграл Евро до 19 лет, в 2013 году уже триумфовал на чемпионате континента с командой до 21 года.

Именно ту команду, которая без проблем разобралась со всеми на молодёжном Евро-2013 в Израиле, называли будущим испанского футбола. Судите сами: Де Хеа, Коке, Тьяго Алькантара, Иско, Мората, Родриго и многие другие известные персонажи. Состав походил на настоящий Дрим Тим, но не всегда на таких турнирах всё решает подбор исполнителей. В этом плане у Испании был полный порядок. "Фурия" демонстрировала очень качественный и, что самое главное, зрелый футбол. В финале итальянцы с Инсинье, Иммобиле и Вератти ничего не смогли противопоставить команде, в которой Дани Карвахаль не проходил в основной состав, проигрывая конкуренцию Мартину Монтойе.

После фиаско главной команды на ЧМ-2014 в Королевской федерации рассматривали кандидатуру Лопетеги, но решили оставить у руля Дель Боске, а Хулен отправился в "Порту". В Португалии у специалиста не получилось, но неудачи с "драконами" не повлияли на репутацию наставника, которого оперативно определили на замену Дель Боске. Лопетеги, по большому счёту, попросили продолжить его предыдущую работу, ибо в сборной уже были прекрасно знакомые ему игроки, с которыми Лопетеги выигрывали молодёжный Евро.

Во главе сборной Испании Лопетеги быстро снял все вопросы о своём назначении, но в преддверии главного турнира всей своей жизни (ну, карьеры как минимум) принял решение, которое может поломать его карьеру. А помог ему в этом мадридский "Реал". Пока сборная Испании готовилась к Чемпионату Мира, её главный тренер (три недели назад подписавший новый контракт) в тайне от Федерации вел переговоры с клубом, посредником в которых выступал капитан национальной команды Серхио Рамос. Когда в Федерации узнали, что Лопетеги за их спиной уже договорился с "Реалом", было принято кардинальное решение - за день до старта ЧМ Хулена отправили в отставку.

В Испании, даже после провала на мундиале, большинство было согласно с решение Федерации и только фанаты "Реала" ратовали за то, что наставника можно было оставить у руля сборной. Но постойте, если ваша девушка или жена перед главным путешествием в вашей жизни за вашей спиной решит от вас уйти к другому, вы возьмёте её в поездку? Ведь вы же готовились ехать с ней, всё запланировано вместе и без неё трип будет не тем?! Лопетеги предал сборную, но тут же на презентации в "Реале" заявил, что это лучший день в его жизни. Карма очень быстро вернула долги специалисту, не прошло и полгода.



- 9 место в турнирной таблице Ла Лиги после 10 туров;

- 1 очко в пяти последних турах национального чемпионата;

- антирекорд по минутам без голов в официальных матчах;

- впервые за 70 лет не положительная разница мячей в чемпионате за 10 туров;

- впечатляюще низкий процент побед - 42,86%;

- катастрофа в Эль Класико на "Камп Ноу" (1:5);

За расторжение контракта счёт Лопетеги пополнится солидной суммой с шестью нулями, но стоит ли этих денег репутация тренера, карьера которого ушла в пике за считанные месяцы. К Хулену теперь есть вопросы не только, как к человеку, но и как к тренеру. Ему предстоит начинать всё с начала и доказывать, что он способен, в первую очередь, психологически преодолеть ту ситуацию, которую он сам создал. Шанс у него наверняка будет, а случившиеся с ним за последние пять месяцев - станет для других тренеров хорошим пособием, как поступать не надо.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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