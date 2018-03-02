Как "развести" китайцев на деньги: бизнес урок от Джексона Мартинеса

Известный нападающий Джексон Мартинес, много забивавший за "Порту", представляет вам бизнес урок на тему "Как развести китайцев на деньги".

В феврале 2016 года "Атлетико" продал колумбийца в "Гуанчжоу Эвергранд" за 31 миллион фунтов (порядка 42 миллионов евро). С тех пор Мартинес, получая сумасшедшую зарплату (11,1 миллиона фунтов) провёл за китайский клуб 16 игр и забил 4 гола.

Таким образом, каждый выход Джексона на поле стоил "Гуанчжоу" 3,325 миллиона фунтов, а каждый гол - 13,3 миллиона.

31 января 2018 года Мартинес бесплатно покинул китайский клуб, получив статус свободного агента.

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