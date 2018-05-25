Как "Реал" и "Ливерпуль" встречали в Киеве

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Как "Реал" и "Ливерпуль" встречали в Киеве

Уже завтра Киев примет финал Лиги Чемпионов, в котором сразятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

А накануне главного матча сезона предлагаем Вам посмотреть, как встречали "сливочных" и "красных" в украинской столице.

Видео: Встреча игроков "Реала" в Киеве

Видео: Как встречали "Ливерпуль" в Киеве

Не пропустите: Клопп: "Реалу" было проще выйти в финал Лиги Чемпионов". | http://soccernews.ru

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