Как "Реал" и "Ливерпуль" встречали в Киеве

Уже завтра Киев примет финал Лиги Чемпионов, в котором сразятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

А накануне главного матча сезона предлагаем Вам посмотреть, как встречали "сливочных" и "красных" в украинской столице.

Видео: Встреча игроков "Реала" в Киеве

Видео: Как встречали "Ливерпуль" в Киеве

Не пропустите: Клопп: "Реалу" было проще выйти в финал Лиги Чемпионов". | http://soccernews.ru