Как "Реал" обставил "Барселону" в погоне за "нового Месси" или кто такой Такефуса Кубо
Такефуса Кубо быстро превратился в главную аттракцию предсезонных сборов мадридского "Реала". Он поражает всех – от звездных одноклубников до простых болельщиков, которые с нескрываемым восторгом комментируют каждый новый "фокус" молодого японского вундеркинда. Сейчас только "Барселона" нервно кусает себе локти, наблюдая за невероятным прогрессом... собственного воспитанника. Да, большой талант знаменитой Ла Масии пополнил ряды злейшего врага каталонцев, но они сами в этом виноваты. Проведя четыре года в клубной академии "блаугранас" (2011-2014), Кубо был вынужден покинуть "Барсу" из-за трансферного бана от ФИФА. Японец попал в список незаконно подписанных несовершеннолетних игроков каталонского гранда, поэтому вернулся на родину, где выступал за молодежные команды "ФК Токио" и "Йокогама Маринос". Элегантная работа с мячом, незаурядная пластичность, а также феноменальное видение поля помогли Кубо сравнительно быстро перейти на взрослый уровень и стать одним из самых молодых дебютантов за всю историю сборной Японии.
Стремительный прогресс одаренного игрока не остался незамеченным в Европе. "Барса" продолжала за ним следить, мгновенно сделав предложение представителям Кубо, когда юноша достиг совершеннолетия. Чуть ли не каждый специалист, который работал с японцем в Ла Масии, утверждал: "Этот парень обязательного попадет в основу Барселоны". Хосеп Бартомеу поручил провести переговоры с азиатской жемчужиной трансферному менеджеру каталонского клуба Пепу Сегуре, но тот не оценил должным образом потенциал Такефуса. Сегура решил, что агенты Кубо пересекают границу дозволенного, требуя для своего подопечного зарплату на уровне некоторых футболистов первой команды (около 2 млн евро). Влиятельный директор пожаловался на японца Бартомеу, а президент, озабоченный трансферами Гризманна и Неймара, когда нужно было считать каждую копейку, дал указание прекратить переговоры. Разногласиями между "Барсой" и японцем быстро воспользовался мадридский "Реал", который без колебаний удовлетворил финансовые аппетиты мегаперспективного игрока.
Флорентино Пересу было все равно, что зарплата 18-летнего парня рискует создать опасный прецедент внутри клуба. Длительное промедление грозило потерей не только качественного усиления, но и роскошного маркетингового инструмента, ориентированного на азиатский рынок. На этот раз мадридский клуб сработал более профессионально, чем конкуренты из "Барселоны", которая, похоже, плохо проанализировала все преимущества недешевого подписания Кубо. Жоан Вила, "футбольный отец" Пуйоля или Хави, считает, что "блаугранас" сделали самую большую ошибку за последнее десятилетие, позволив японцу ускользнуть из собственных рук. "Мы потеряли особого футболиста. Его талант блестяще сочетался с большой работоспособностью, присущей всем японцам. Он быстро овладел испанский и каталонский, говорит по-английски.
Я давно не видел ребенка, который бы столь сильно стремилась к самосовершенствованию", – отметил именитый специалист. "Реал" создал Кубо суперкмофортные условия для работы и личностного развития. Хотя японец является частью молодежки королевского клуба (U-21), на предсезонных сборах он работает вместе с командой Зинедина Зидана. Более того, представитель страны восходящего солнца сосредоточил на себе чуть ли не все внимание мадридских СМИ, которые в режиме нон-стоп освещает каждое движение сенсационного новичка на канадских просторах. Уже на дебютных тренировках "бланкос" Кубо чувствовал себя, как рыба в воде, рядом с такими звездами как Азар, Бензема, Рамос или Модрич. А опытный голкипер мадридского клуба Навас не уставал вынимать мяч из сетки собственных ворот после его хладнокровных ударов. По крайней мере два попадания, опубликованные клубным каналом "Реала" - настоящая поэзия. Зацените сами...
RT RealMadrid_GO: Takefusa Kubo https://t.co/2UROHYapsu— Juan Martinez (@JuanMarti_sv) 14 липня 2019 р.
Кстати, Зизу стоит обратить внимание на замечательную взаимодействие японца с Каримом. Вот, шедевр они сообразили на обоих.
Takefusa Kubo did the great assist.#takefusakubo #RealMadridIsComing— futoshijapanese (@futoshijapanese) 13 липня 2019 р.
pic.twitter.com/42jkkl8sJ6
Эден Азар также старается уделять внимание молодому феномена, который называет бельгийца учителем: "Я просматривал твои видео перед своими матчами", – говорит японец. "Ты все правильно делал. Молодец", – шутит бельгиец.
Takefusa Kubo: "I watched your videos before my matches."— SoccerGator.io (@Soccergator_io) 15 липня 2019 р.
Hazard: "Well done." ( via @realmadriden) pic.twitter.com/JZu2IXQMsX
Кроме того, Кубо познакомился с другим перспективным футболистом "Реала" Андреем Лунным. Оба можно было заметить по общему шопингом в Монреале. Теперь остается дождаться, когда оба появятся на поле Сантьяго Бернабеу...
#Kubo #Lunin y @nachofi1990 de Paseo por Montreal @realmadrid #RMTour #RalMadridIsHere pic.twitter.com/KVDyACymUC— NИornel (@nornel666) 15 липня 2019 р.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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|Реал Сосьедад
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|Бетис
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