Как "Реал" отмечал победу в Лиге Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу"

Теги реал мадрид

Как "Реал" отмечал победу в Лиге Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу"

В воскресенье на "Сантьяго Бернабеу", домашнем стадионе "Реала", состоялось торжественное мероприятие, посвящённое победе "сливочных" в Лиге Чемпионов.

Также предлагаем Вам посмотреть, как мадридская торсида встречала своих любимцев.

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