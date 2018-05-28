Как "Реал" отмечал победу в Лиге Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу"

В воскресенье на "Сантьяго Бернабеу", домашнем стадионе "Реала", состоялось торжественное мероприятие, посвящённое победе "сливочных" в Лиге Чемпионов.

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