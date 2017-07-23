Как Рибери "накрутил" четырех защитников "Милана"

В матче Международного кубка чемпионов вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери в одном из эпизодов сумел разобраться сразу с четырьмя защитниками итальянского "Милана". Вот как это было:

Напомним, "Бавария" потеряла Берната. | soccernews.ru