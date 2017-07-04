Как Роналдиньо поиздевался над Блумквистом в матче легенд

Теги барселонаманчестер юнайтедроналдиньо

Как Роналдиньо поиздевался над Блумквистом в матче легендВ матче легенд между каталонской "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед", который состоялся на прошлой неделе Роналдиньо продемонстрировал свой неувядаемый уровень. Смотрите, как бразилец издевался над Йеспером Блумквистом.

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5 Арсенал Лондон 38 75
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11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
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