Как Роналдиньо поиздевался над Блумквистом в матче легенд

В матче легенд между каталонской "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед", который состоялся на прошлой неделе Роналдиньо продемонстрировал свой неувядаемый уровень. Смотрите, как бразилец издевался над Йеспером Блумквистом.

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