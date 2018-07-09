Как сборная Бельгии готовится к матчу с Францией
Сборная Бельгии готовится к полуфинальному матчу ЧМ-2018 против Франции.
Как проходит подготовка "красных дьяволов" к поединку с "трёхцветными", можете посмотреть в этих видео.
⚽️ Warming-up ! Final training session ✔ Tomorrow semifinal ! #REDTOGETHER #WorldCup #FRABEL https://t.co/hDSgN5OgFz— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 9 июля 2018 г.
⚽️ #Goalkeepers @koencasteels @thibautcourtois @SMignolet #REDTOGETHER #WorldCup #FRABEL https://t.co/qY7C3gTofY— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 9 июля 2018 г.
⚽️ Last training session before #FRABEL ! #REDTOGETHER #WorldCup https://t.co/Vbo9aAfjZK— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 9 июля 2018 г.
Не пропустите: Сборная Франции в непринуждённой обстановке готовится к полуфиналу ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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