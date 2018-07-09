Как сборная Бельгии готовится к матчу с Францией

Сборная Бельгии готовится к полуфинальному матчу ЧМ-2018 против Франции.

Как проходит подготовка "красных дьяволов" к поединку с "трёхцветными", можете посмотреть в этих видео.

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