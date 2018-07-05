Как сборная Хорватии готовится к матчу с Россией

Сборная Хорватии в Рощино продолжает подготовку к четвертьфинальному матчу ЧМ-2018 против России.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи.

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