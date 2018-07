Как сэкономить и не покупать новую футболку Роналду

Популярный спортивный ресурс Bleacher Report ответил на вопрос, как сэкономить и не покупать новую футболку нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Оказывается, те, кто уже имеет майку "Реала" с фамилией португальца, без труда могут сделать экипировку "бьянконери".

How to turn your Ronaldo Real Madrid jersey into a brand new Juventus one pic.twitter.com/J9Yd3mZFhV