Как сэкономить и не покупать новую футболку Роналду

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Как сэкономить и не покупать новую футболку Роналду

Популярный спортивный ресурс Bleacher Report ответил на вопрос, как сэкономить и не покупать новую футболку нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Оказывается, те, кто уже имеет майку "Реала" с фамилией португальца, без труда могут сделать экипировку "бьянконери". 

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