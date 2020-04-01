Как спасти сезон 2019/2020? УЕФА готовится к очередной онлайн-конференции, где попытается решить 5 основных вопросов

УЕФА активно работает над сценарием, который позволит уменьшить последствия коллапса в мировом футболе, вызванного пандемией коронавируса. Сегодня представители европейского футбольного союза будут обсуждать насущные вопросы с национальными представителями. Европейские СМИ уже разузнали приблизительное содержание онлайн-конференции и определили круг вопросов, которые нужно обязательно решить.



Национальные чемпионаты. УЕФА рассматривает три возможные даты восстановления – середина мая, июнь или даже сентябрь. Первый вариант считается маловероятным, поскольку к тому времени вряд ли удастся урегулировать ситуацию. Больше всего надежд на июнь, даже если придется играть без зрителей. А вот возвращение в строй в сентябре будет означать серьезные изменения и в следующей кампании.



Лига Чемпионов. Секретарь УЕФА Джорджио Маркетти настаивает на финале четырех как на лучшем варианте. Идея заключается, чтобы четвертьфиналы состояли из одного матча, а потом сыграть оба полуфинала и финал в Стамбуле в последние выходные июня. То же касается Лиги Европы, но там есть другая проблема. Если в ЛЧ осталось всего 17 матчей, то в ЛЕ – 27. Также не исключается, что место финальных матчей может быть изменено.



Контракты. Очевидно, что сезон не завершится вовремя. Поэтому УЕФА совместно с ФИФА пытаются согласовать норму, согласно которой контракты игроков, которые истекают 30 июня, будут автоматически продлены до фактического завершения соревнований. Всемирное объединение футболистов (FIFpro) отмечает, что эта норма должна касаться всех исполнителей, а не только тех, которых клубы хотят сохранить.



Трансферы. Единственный вариант, который рассматривается, связанный с продолжением трансферного окна – оно будет открыто с июня по январь следующего года. Эта норма тоже будет согласована совместно УЕФА и ФИФА.



Национальные сборные. Евро-2020 уже официально перенесено на лето 2021-го, но на этом проблемы с международными матчами не закрыт. В частности, до сих пор нет официального решения для окна на товарищеские матчи, запланированные на 5 июня. Хотя всем очевидно, что они будут отменены. Что же касается плей-офф Лиги Наций, то он может состояться в начале сентября.

Как видно, вопросов достаточно много, и пока не очень понятно, как именно УЕФА, совместно с национальными ассоциациями, собирается все это решать. Некоторые подробности мы можем узнать уже сегодня вечером, но всем очевидно, что одной лишь онлайн-конференцией все неровности не сгладить. В дивное время живем, друзья!