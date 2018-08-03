Как стать героем: блестящий сейв 35-летнего украинского вратаря

Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов совершил потрясающий сейв в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против шведского "Юргордена".

35-летний страж ворот спас свою команду на 105-й минуте встречи. Примечательно, что в случае пропущенного мяча украинская команда могла вылететь из турнира по правилу выездного гола.

Видео: Блестящий сейв Рустама Худжамова

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