Как Суарес развлекал сына Месси на церемонии вручения "Золотой бутсы"

Во время церемонии вручения "Золотой бутсы" сыну виновника торжества Лионеля Месси Тьяго явно было скучно. Однако Месси-младшего развеселил партнёр аргентинца по "Барселоне" Луис Суарес.

Видео: Тьяго Месси и Луис Суарес против скучных церемоний

Video: The funny exchange between Suarez and Thiago Messi [marca] pic.twitter.com/aNfLNAE8Qi — Barcastuff (@barcastuff__) 24 ноября 2017 г.

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