Как Суарес развлекал сына Месси на церемонии вручения "Золотой бутсы"

Теги лионель мессилуис суаресбарселона

Как Суарес развлекал сына Месси на церемонии вручения "Золотой бутсы"

Во время церемонии вручения "Золотой бутсы" сыну виновника торжества Лионеля Месси Тьяго явно было скучно. Однако Месси-младшего развеселил партнёр аргентинца по "Барселоне" Луис Суарес.

Видео: Тьяго Месси и Луис Суарес против скучных церемоний

Не пропустите: Фотографии с церемонии вручения "Золотой бутсы" Лионелю Месси. | http://soccernews.ru

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