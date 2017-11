Как Суарес развлекал сына Месси на церемонии вручения "Золотой бутсы"

Во время церемонии вручения "Золотой бутсы" сыну виновника торжества Лионеля Месси Тьяго явно было скучно. Однако Месси-младшего развеселил партнёр аргентинца по "Барселоне" Луис Суарес.

Video: The funny exchange between Suarez and Thiago Messi [marca] pic.twitter.com/aNfLNAE8Qi