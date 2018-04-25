Как в Египте болеют за Салаха и "Ливерпуль"

Теги мохамед салахливерпуль

Как в Египте болеют за Салаха и "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах - кумир и идол болельщиков в Египте.

На родине лидер "красных" имеет огромный авторитет, а многие просто называют его Богом.

Во вторник почти весь футбольный Египет болел за "Ливерпуль" и особенно за Салаха.

Напомним, что в восторге от египтянина и легенда "Ливерпуля"  Стивен Джеррард. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов