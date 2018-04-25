Как в Египте болеют за Салаха и "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах - кумир и идол болельщиков в Египте.

На родине лидер "красных" имеет огромный авторитет, а многие просто называют его Богом.

Во вторник почти весь футбольный Египет болел за "Ливерпуль" и особенно за Салаха.

Напомним, что в восторге от египтянина и легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард. | http://soccernews.ru