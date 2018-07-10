Как в "Вильярреале" встречали Дениса Черышева

1 Теги вильярреалроссияденис черышев

Как в "Вильярреале" встречали Дениса Черышева

Полузащитник сборной России Денис Черышев вернулся в расположение "Вильярреала".

За игрой 27-летнего футболиста на ЧМ-2018 его одноклубники видимо следили очень внимательно, встретив россиянина аплодисментами.

Не пропустите: Черышев оценил шансы игроков сборной России перебраться в европейские клубы. | http://soccernews.ru

Комментарии
зенитик

красавец!отлично отыграл ЧМ!!!

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