"Как в зоопарке". Друг Кокорина и Мамаева высказался о судебном процессе над футболистами

Александр Протасовицкий, друг полузащитника "Ростова" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, после выхода на свободу прокомментировал судебный процесс нам ним и футболистами.

"Мы понимали, что глобально решение принято и все идет по сценарию. Но не знали итога. Кто-то развивал события так, как нужно, но мы ничего не знали. И это держало в напряжении. Что касается, общественного мнения, то да — сначала все отвернулись, потом стали понимать, что идет перебор с наказанием. Но общественное мнение могло повлиять на то, чтобы нас арестовали, но не на то, чтобы отпустили. И вот это казалось не очень справедливым.

Поначалу очень напрягало, что процесс был открытым. Потом привыкли, хотя привыкнуть к такому сложно. Каждое заседание — толпа журналистов. Сидишь за стеклом и чувствуешь себя как в зоопарке. Только внутри клетки. Как будто люди пришли поглазеть на тебя. Я понимаю, что для большинства репортеров это просто работа, им самим, может, и не очень интересно было. Но все равно напрягало", - приводят слова Протасовицкого российские СМИ.

Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин и его брат Кирилл, Мамаев и Протасовицкий избили трех человек в Москве. В числе пострадавших оказались водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак. В этот же день виновники были арестованы.

На протяжении нескольких месяцев Кокорины, Мамаев и Протасовицкий содержались под стражей в СИЗО "Бутырка". Затем они были этапированы в колонии общего режима. Кокорины и Мамаев по условно-досрочному освобождению вышли на свободу в сентябре. Протасовицкий получил отказ по УДО и освободился в ноябре.

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