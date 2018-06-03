Как Венгер ждёт предложения от "Реала"

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Как Венгер ждёт предложения от "Реала"

СМИ утверждают, что бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера мадридского "Реала".

Известный футбольный карикатурист Омар Момани изобразил, как легендарный француз ждёт предложения от королевского клуба.

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