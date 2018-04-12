Как видят матч "Реал" - "Ювентус" фанаты мадридцев, а как болельщики туринцев

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Как видят матч "Реал" - "Ювентус" фанаты мадридцев, а как болельщики туринцев

Страсти вокруг ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов "Реал" - "Ювентус" не утихают.

Стороны продолжают обмениваться колкими выпадами, а футбольная общественность не перестает обсуждать пенальти, назначенный английским арбитром Майклом Оливером.

Как видят итог встречи фанаты "Реала" и "Ювентуса": 

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