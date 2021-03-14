Как встреча с Месси может превратить жизнь в ад: угрозы, попытка побега, страх и... пластиковая футболка!

Муртаза Ахмади прославился на весь мир в январе 2016-го. Фотография 5-летнего шкета в пластиковой футболке сборной Аргентины с именем Месси быстро стала вирусной. Эта трогательная история была на устах ведущих СМИ планеты и в конечном итоге вылилась в долгожданную встречу с кумиром. Мы видели много объятий и искренних улыбок, но самое важное оказалось за кулисами. В эксклюзивном сюжете Bleacher Report семья Муртазы рассказывает об ужасных последствиях памятной поездки в Катар на товарищеский матч "Барсы". Угрозы, попытка побега, страх перед возможным похищением, наконец, переезд малого в Кабул, подальше от враждебно настроенных земляков.

"Это был обычный день, ничем не отличался от предыдущих. Впрочем, брат внезапно забрал меня с улицы, якобы на серьезный разговор. Дома я увидел пластиковую футболку с 10-м номером:" Отныне ты – Муртаза Месси!". Я был счастлив, ведь почувствовал себя настоящим игроком ", – рассказывает юноша. Сейчас ему 9. "Я сфотографировал его и загрузил в Facebook", – перебивает Хамаюну, старший брат Муртазы. Именно так все началось. Фотография стремительно распространялась сотнями, тысячами аккаунтов. И хотя в социальных сетях "афганским Месси" все восхищались, реальность была совсем другой.

Вскоре на пороге их дома появился курьер с двумя коробками от ближайшего окружения аргентинской звезды. "Когда я впервые увидел их, то подумал, что в одной лежат игрушки для Муртазы, а в другой – доллары. На самом деле там был мяч и футболка, но это уже не имело никакого значения", – жалуется отец, Ариф. Мифический клад Месси не давал покоя злоумышленникам. "Люди, которые приезжали в наш город, расспрашивали о Муртазу, много ли денег направляет ему футболист. Вблизи всегда крутились незнакомцы, иногда они проникали в наш дом. Было страшно", – продолжает Ариф. Семья обратилась к властям с просьбой о предоставлении убежища, включив в свою петицию письмо от талибов. Последним не нравились связи со знаменитым форвардом. Однако ответ был отрицательным – пришлось остаться дома. Когда дела выглядели совсем плохо, Муртаза получил счастливый билет в сказку – путешествие в Катар на поединок "Барсы". Тот самый парень из сети выводит Лео на поле, крепко хватает его за ноги и не собирается отпускать. Он позирует на традиционном предматчевой фото команды, а затем бежит за аргентинцем к центральному кругу. Звезды "блаугранас" хохочут, пока не вмешивается главный рефери, передав счастливого малого в родительские руки.

"Мы поехали туда, потому что надеялись, что Месси сможет что-то сделать для Муртазы, но этого не произошло", – пожимает плечами Ариф, который слышал историю о Роналду и сирийском мальчике-беженце. Португалец вроде помог переехать в Испанию и помог обустроиться. По возвращении домой с пустыми руками реальность напоминала фильм ужасов. Все считали, что Месси засыпал семью Ахмади деньгами, и это тщательно скрывается. Незнакомцы останавливали его по дороге в школу, угрожали похищением. Чтобы спастись от злоумышленников, Муртаза частенько выдавал себя за старшего брата. Учебу пришлось прервать, о футболе с друзьями не было и речи. В конце концов мальчика отправили к дяде в Кабул, в 300 километрах от родителей. Муртаза остался без родных людей, но сейчас ни о чем не жалеет: "Надел бы я снова эту футболку? Конечно, ведь я обожаю Месси". Несколько месяцев назад он вернулся домой.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников