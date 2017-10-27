Как выглядела раздевалка "Барселоны" после матча с "Мурсией"

Теги барселонамурсия

Как выглядела раздевалка "Барселоны" после матча с "Мурсией"

Игроки "Барселоны" устроили беспорядок в раздевалке после первого матча 1/16 финала Кубка Испании против "Мурсии", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболисты "сине-гранатовых" разбросали пустые бутылки и банки, а на столе остались стаканы и пластиковые контейнеры с фруктами и желе.

Не пропустите: Будущее Андре Гомеша в "Барселоне" под вопросом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 9 14
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Эспаньол 9 10
14 Хетафе 9 9
15 Жирона 9 9
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 9 7
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов