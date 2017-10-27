Как выглядела раздевалка "Барселоны" после матча с "Мурсией"

Игроки "Барселоны" устроили беспорядок в раздевалке после первого матча 1/16 финала Кубка Испании против "Мурсии", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболисты "сине-гранатовых" разбросали пустые бутылки и банки, а на столе остались стаканы и пластиковые контейнеры с фруктами и желе.

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