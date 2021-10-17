Как выглядит новая девушка Икарди (фото)

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Как выглядит новая девушка Икарди (фото)

Фото: инстаграм Эухении Суарес/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди изменил жене Ванде Наре с ее подругой Эухенией Суарес, сообщает Football Italia.

Ранее Ванда в своем инстаграме написала, что футболист разрушил семью из-за "шлюхи".

29-летняя Суарес является аргентинской актрисой, певицей и моделью. У нее есть трое детей от предыдущих отношений.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Икарди неожиданно отреагировал на разрыв с Вандой. | http://soccernews.ru
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