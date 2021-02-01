Как выглядит сейчас донецкий стадион "Донбасс Арена": фото

В сети появились фотографии донецкого стадиона "Донбасс Арена", на котором с 2014 года не проводятся матчи профессиональных команд.

Фотографии опубликованы в Twitter "Люфт Ганза".

"Донбасс Арена", январь 2021 года", - говорится в описании.

"Донбасс Арена" была построена в 2014 году по инициативе и с непосредственной поддержкой донецкого бизнесмена Рината Ахметова. Стоимость постройки стадиона составила 400 миллионов долларов. На арене проводились матчи чемпионата Европы 2012 года, а также проводил домашние встречи донецкий "Шахтер".

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