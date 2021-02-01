Как выглядит сейчас донецкий стадион "Донбасс Арена": фото
В сети появились фотографии донецкого стадиона "Донбасс Арена", на котором с 2014 года не проводятся матчи профессиональных команд.
Фотографии опубликованы в Twitter "Люфт Ганза".
"Донбасс Арена", январь 2021 года", - говорится в описании.
#Донбас Арена,січень,2021 pic.twitter.com/mRxOwvZhve— Люфт Ганза (@LuftGanza) January 31, 2021
"Донбасс Арена" была построена в 2014 году по инициативе и с непосредственной поддержкой донецкого бизнесмена Рината Ахметова. Стоимость постройки стадиона составила 400 миллионов долларов. На арене проводились матчи чемпионата Европы 2012 года, а также проводил домашние встречи донецкий "Шахтер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13