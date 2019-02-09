Как за полтора года трансформироваться в самого продуктивного нападающего Серии "А"? Рецепт Дувана Сапаты

Футбольный мир постоянно выводит на поверхность новых персонажей, которые либо остаются на вершине надолго, либо же гаснут в постоянной рутине. В текущем сезоне роль "пристанища для рвущихся наверх футболистов" лучше всего исполняет Серия "А". Многие уже обсудили Кшиштофа Пёнтека и Фабио Квальяррелью, которые впечатляют своей результативностью, а также вдоль и вширь обследовали тему Криштиану Роналду, который будто бы тоже приехал в Италию за "новыми вызовами". В начале зимы к этой веселой компании присоединился колумбийский форвард "Аталанты" Дуван Сапата. Многие помнят его громкий переход в "Наполи", который обещал Европе открыть новую звезду, но после лета 2013 года разговоры об этом мощном латиноамериканцы утихли. Редакция Soccernews предлагает поближе познакомится с Дуваном Сапатой и разобраться, почему он находится в списке лучших нападающих Серии "А" прямо сейчас.

Оглянемся назад, или "средняя" жизнь "среднего" футболиста

Фамилия "Сапата" очень популярна в окрестностях города Кали в Колумбии. Как говорят любители народоведения, колумбийских Сапат в определенном роде можно прировнять к российским Ивановым или Петровым, но при этом южноамериканцы живут куда более плотно, а потому и частота Сапат на 100 квадратных метрах просто зашкаливает. В детстве Дуван Сапата жил на одной улице с нынешним футболистом "Милана" Кристианом Сапатой. Это тот самый случай, когда встречаемость фамилии не имеет значения, так как центральный защитник "красно-черных" и форвард "королевы провинциалов" являются двоюродными братьями как Жером и Кевин-Принс Боатент. Все это к тому, что семейка у них действительно футбольная, а потому не удивительно, что уже в 10-летнем возрасте Дуван подписал свой первый контракт с клубом "Америка" из родного города Кали. Выделится и закрепится в структуре клуба во многом удалось за счет физических данных. Иностранные источники сообщают, что к 15 годам рост колумбийца уже переваливал за 180 сантиметров (сейчас его рост равняется 189 см). Это позволило исполнять роль идеального бойца при навесах, учитывая еще и тот факт, что Сапата никогда не был худощавым. Продавливание защитников стало его любимым делом, но все это продолжалось до поры до времени. Статус суперталантливой звезды Дуван так и не получил, так как ближе к 20 годам, когда все его партнеры сформировались как футболисты, оказалось, что Сапата не такой уж и высокий, а кроме того у колумбийца не получались разные передач, да и скорость совсем не та.

В итоге, футболист, родившийся в "день дураков", был переведен в основную команду "Америки де Кале" лишь в 2008 году, когда тому уже почти стукнуло 19 (некоторые в это время уже уезжают в Европу), но сразу стать основным или хотя бы "джокером" Сапате не удалось. К счастью, глаз на колумбийца положил аргентинский "Эстудиантес" и в 2011 году оформил сделку по игроку. В новом чемпионате Дуван стал демонстрировать уже высокий и зрелый уровень. 19 голов и 1 результативная передача в 44 матчах – это не феноменальное достижение, но вполне солидное, учитывая еще и тот факт, что на рубеже десятилетий "Эстудиантес" болтался во второй части турнирной таблице (интересно, что с тех времен для 4-кратного победителя Копа Либертадорес ничего не изменилось). В Аргентине Сапата играл на своих сильных сторонах – он часто просто стоял в штрафной и ждал удобного прострела или верховой подачи, в остальное время он просто принимал мяч спиной к чужим воротам и искал партнеров возле себя. Три года в "Эстудиантесе" даром не прошли! Футболиста заметили скауты "Наполи", и в конце лета 2013 года он вылетел в Италию для подписания контракта. Как сообщает Transfermarkt, неаполитанцы отдали за колумбийского нападающего почти 7,5 млн евро.

Было очевидно, что "Наполи" берет Сапату в качестве подмены Игуаину. Тогдашний тренер неаполитанцев Рафаэль Бенитес строил свою систему именно через аргентинского форварда, используя его на острие, а пару Мертенс-Кальехон (которая и сейчас наводит шороху в Серии "А") по краям. В итоге все так и получилось: за 2,5 года Дуван сыграл всего 54 матча за клуб, при этом лишь 12 начинал в стартовом составе. Но уже тогда можно было заметить голевое чутье колумбийка. Несмотря на постоянные выходы со скамейки, его стиль игры принес "Наполи" дополнительные 15 голов и 5 голевых передач. Приблизительно та же ситуация была и в "Удинезе", где форвард провел 2 года на правах аренды. Сила команды и меньшая конкуренция позволили Сапате играть гораздо больше – 65 встреч, из которых 52 начались в стартовом составе. Но без должной поддержки сильной линии полузащиты результативность форварда пошла на спад: 19 голов и 8 голевых передач – это относительно меньше, чем было в "Наполи". И все же зачатки невероятно продуктивной игры в Сапате постоянно мелькали. Он выпал из большого европейского футбола, но где-то в мире должна была существовать такая сила, которая откроет в Дуване топ-футболиста. Но мысль про мир была слишком глобальна, нужно было всего-то проехать 519 километров от Удине. По европейским дорогам это всего лишь 5 часов на автомобиле!

Вот что тренер животворящий делает!

Летом 2017 года – то есть всего-то полтора года назад – "Наполи" отправил Сапату в "Сампдорию", казалось, отбывать очередную аренду. Но на деле все получилось совсем по-другому, и главным виновником всех последующих событий стал Марко Джампаоло. На своем веку (а ему уже 51) итальянский наставник не выиграл ни одного трофея, зато изучил отечественный футбол со всех возможных ракурсов, поработав в 9 разных клубах, и прямо сейчас является один из наиболее известных специалистов по тактике на просторах Италии. В Генуе Джампаоло определил мощного форварда в пару к нынешнему лучшему бомбардиру Серии "А" Пабло Квальярелле, и все сразу же стало по-другому. За год Дуван сыграл 32 матча за "Сампдорию", в которых отличился 11 голами и 6 голевыми передачами, а его игра заметно преобразилась. Вместо того, чтобы играть столба, Сапата начал смещаться на фланги и все чаще действовать из глубины. Это позволило лучше чувствовать партнеров, а также отойти от стандартной истории с замыканием навесов. Согласно порталу Whoscored, лишь 2 гола из 11 в прошлом сезоне Сапата забил с помощью головы. Конечно же, "Сампория" сразу же выкупил контракт колумбийского футболиста за 17 млн евро.

Но продолжения истории в Генуе не последовало. Вместо этого Сапата перебрался в "Аталанту". Детали сделки являются очень запутанными, но, если вкратце, то пока Дуван находится в 2-годичной аренде, за которую "Аталанта" заплатила 14 млн евро. При этом действует обязательное право на выкуп, согласно которому общая сумма к середине 2020 года возрастет до 30 млн евро. "Королева провинциалов" тоже не стесняется проворачивать дорогие трансферы. Но главным достоинство перехода является не цена, а то, что Сапата попал в руки еще одного тактического гения Джана Пьеро Гасперини. В нынешнем сезоне он активно работает не только на завершение атак, но и выполняет огромный объем другой работы, будь то прессинг центральных защитников, смещение на фланг с последующим прострелом в штрафную или ложное движение, чтобы уводить защитников за собой и открывать свободные зоны. Всему этому очень помогает отменная физика, которая позволяет Сапате держать определенный тем в течении целого матча.

Конечно же, восторг футбольного сообщества вызвали не ложные движения или прессинг, а голы. И в этом компоненте Дуван превзошел себя прошлого. Всего лишь несколько фактов! до прошлой встречи чемпионата с "Кальяри" футболист забивал в 9 встречах подряд. Это абсолютный рекорд "Аталанты", еще ни один игрок не делал чего-то подобного футболке "бергамасков". Это позволило колумбийцу выйти на третье место в списке лучших бомбардиров Серии "А". Кроме того, в текущем сезоне Сапата уже делал дубль, хет-трик и покер за "Аталанту". Последнее особенно ценно, ведь по сообщениям итальянских источников, только 3 игрока в истории "королевы провинциалов" забивали 4 гола в одном матче. 15 мячей в 22 матчах Серии "А" – это невероятно эффективный показатель для Сапаты с точки зрения статистики. Дело в том, что игра несколько нападающих и огромный объем работы не дают Сапате постоянно лишь только ходить по штрафной и просить передачу. С этим связано не очень большое среднее количество ударов за матч – 3,2 (12 место в лиге). При этом 1,2 удара постоянно идут в створ – это второй показатель в Серии "А" после Андреа Белотти, который совершает в среднем 1,3 выстрела в рамку ворот. В переводе на общие цифры это означает 27 ударов в створ за полсезона, больше 50% из которых оказались точными. Статистически, это лучшая результативность лиги среди футболистов, которые сыграли больше 10 матчей. Да и во всей Европе этот показатель входит в десятку.

Многие скажут, что это не истинный уровень Сапаты, а лишь тактические махинации со стороны тренера. Возможно, но, если Гасперини может выжать из игрока подобную результативность, значит Сапата способен ее показывать. Совершенно не факт, что у других команд и у других тренеров Дуван заиграет именно так. Но два тактических гения четко показали, что этот форвард способен быть результативным, если он понимает и верит в систему игры. В связи с этим будет интересно посмотреть на Сапату в национальной сборной. Безусловно, его туда еще вызовут. А пока он имеет за спиной лишь 5 матчей за главную команду страны и ни одного гола в активе.