Как закончился сезон в Китае? Вспоминаем фамилии звезд, которые были заметными на полях Поднебесной

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Как закончился сезон в Китае? Вспоминаем фамилии звезд, которые были заметными на полях ПоднебеснойФабио Каннаваро во главе "Гуанчжоу Эвергранд" стал чемпионом Китая, а лидер сборной Австрии Арнаутович, который так долго тянул резину с уходом из "Вест Хэма" выдал результативный перфоманс в последнем туре с "Шанхай СИПГ". Вспоминаем тех, кто в сезоне-2019 набивал кошелек в Поднебесной. Здесь есть очень много интересных фамилий!

"Гуанчжоу Эвергранд" в последний игровой день разгромил "Шанхай Шэньхуа" и стал 8-кратным чемпионом Китая. Кроме знаменитого чемпиона мира на тренерском мостике, Фабио Каннаваро, в составе "тигров" есть очень два известные футболисты: Паулиньо (забил 19 голов и отдал 6 ассистов за чемпионат с позиции центрхава), который не так давно прерывал свою китайскую карьеру ради запаса в "Барселоне", и Андерсон Талиска (тот самый бразилец, который сделал себе имя в "Бенфике" и "Бешикташе", но выбрал деньги, а не топ-клуб). Фабио Каннаваро вернул свою команду на трон после перерыва длинною в год – в прошлом сезоне трофей взял "Шанхай СИПГ". В этом году Халк, Оскар и Арнаутович привели "Шанхай СИПГ" только к третьему месту. Посредственное достижение для "китайского Зенита", но в последнем туре "орлы" порадовали болельщиков избиением "Шэньчжэня" со счетом 6:0. Главным героем встречи стал Арнаутович – основной форвард сборной Австрии оформил покер и отдал ассист. Впрочем, ничего удивительного австриец не показал, так как Халк и Оскар выкатывали ему мяч на пустые ворота. Ох уж этот Китай!

Лучшим бомбардиром китайской Суперлиги 2019 стал израильский форвард Эрнан Захави – 29 голов. Это почти половина всех забитых мячей (54) его команды – "Гуанчжоу Фули". Захави сейчас на ходу, он мог стать и лучшим бомбардиром отбора к Евро-2020, но в итоге уступил одним голом Харри Кейну. Среди других бомбардиров стоит отметить некогда невероятно перспективного бразильца Алекса Тейшейры (который выступал в составе донецкого "Шахтера"), который буквально вытащил "Цзянсу Сунин" на четвертое место лиги, забив треть голов команды (18 из 60) и отдав 9 результативных передач.

А вот некоторые из звезд не помогли своим командам получить приличные результаты. Например, аргентинский дуэт Хавьер Максерано – Эзекиель Лавесси финишировали с "Хэбэй Чайная Форчун" в нижней части турнирной таблицы. Бельгийцы Феллайни ("Шаньдун Лунэн") и Янник Карраско ("Далянь Ифань") также пролетели мимо азиатской Лиги Чемпионов. Карраско не спас даже Рафаэль Бенитес, который пришел в команду посреди сезона и выиграл столько же матчей, сколько и проиграл. Йорди Кройф, сын знаменитого тренера, также работает тренером в Китае, но пока дела идут не очень удачно – голландец завершил сезон в середине турнирной таблицы во главе "Чунцин Лифан". Кстати, стоит напомнить, что в Китае действует лимит на легионеров: в заявке команды на матч может быть максимум 4 иностранца, а на поле в одном матче может находится максимум 3. Это объясняет, почему в нашем небольшом обзоре так мало звездных фамилий. Если бы китайская федерация не решила "бороться" с массовой футбольной колонизацией иностранцев, то желающих ехать зарабатывать китайский деньги было бы куда больше.

*текст был подготовлен при помощи материалов из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу Гуанчжоу 30 72
2 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 30 70
3 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 30 66
4 Цзянсу Шунтиан Цзянсу Шунтиан 30 53
5 Шандонг Луненг Шандонг Луненг 30 51
6 Хубеи Люйин Хубеи Люйин 30 44
7 Тянцзин Теда Тянцзин Теда 30 41
8 Хенан Цзяние Хенан Цзяние 30 41
9 Далянь Ифан Далянь Ифан 30 38
10 Чонгцинь Лифан Чонгцинь Лифан 30 36
11 Хэбэй Чайна Форчун Хэбэй Чайна Форчун 30 33
12 Чангша Гинде Чангша Гинде 30 32
13 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 30 30
14 Tianjin Quanjian Tianjin Quanjian 30 25
15 Шенджен Руби Шенджен Руби 30 21
16 Шаанси Чанба Шаанси Чанба 30 14
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