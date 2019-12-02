Как закончился сезон в Китае? Вспоминаем фамилии звезд, которые были заметными на полях Поднебесной
Фабио Каннаваро во главе "Гуанчжоу Эвергранд" стал чемпионом Китая, а лидер сборной Австрии Арнаутович, который так долго тянул резину с уходом из "Вест Хэма" выдал результативный перфоманс в последнем туре с "Шанхай СИПГ". Вспоминаем тех, кто в сезоне-2019 набивал кошелек в Поднебесной. Здесь есть очень много интересных фамилий!
"Гуанчжоу Эвергранд" в последний игровой день разгромил "Шанхай Шэньхуа" и стал 8-кратным чемпионом Китая. Кроме знаменитого чемпиона мира на тренерском мостике, Фабио Каннаваро, в составе "тигров" есть очень два известные футболисты: Паулиньо (забил 19 голов и отдал 6 ассистов за чемпионат с позиции центрхава), который не так давно прерывал свою китайскую карьеру ради запаса в "Барселоне", и Андерсон Талиска (тот самый бразилец, который сделал себе имя в "Бенфике" и "Бешикташе", но выбрал деньги, а не топ-клуб). Фабио Каннаваро вернул свою команду на трон после перерыва длинною в год – в прошлом сезоне трофей взял "Шанхай СИПГ". В этом году Халк, Оскар и Арнаутович привели "Шанхай СИПГ" только к третьему месту. Посредственное достижение для "китайского Зенита", но в последнем туре "орлы" порадовали болельщиков избиением "Шэньчжэня" со счетом 6:0. Главным героем встречи стал Арнаутович – основной форвард сборной Австрии оформил покер и отдал ассист. Впрочем, ничего удивительного австриец не показал, так как Халк и Оскар выкатывали ему мяч на пустые ворота. Ох уж этот Китай!
Лучшим бомбардиром китайской Суперлиги 2019 стал израильский форвард Эрнан Захави – 29 голов. Это почти половина всех забитых мячей (54) его команды – "Гуанчжоу Фули". Захави сейчас на ходу, он мог стать и лучшим бомбардиром отбора к Евро-2020, но в итоге уступил одним голом Харри Кейну. Среди других бомбардиров стоит отметить некогда невероятно перспективного бразильца Алекса Тейшейры (который выступал в составе донецкого "Шахтера"), который буквально вытащил "Цзянсу Сунин" на четвертое место лиги, забив треть голов команды (18 из 60) и отдав 9 результативных передач.
А вот некоторые из звезд не помогли своим командам получить приличные результаты. Например, аргентинский дуэт Хавьер Максерано – Эзекиель Лавесси финишировали с "Хэбэй Чайная Форчун" в нижней части турнирной таблицы. Бельгийцы Феллайни ("Шаньдун Лунэн") и Янник Карраско ("Далянь Ифань") также пролетели мимо азиатской Лиги Чемпионов. Карраско не спас даже Рафаэль Бенитес, который пришел в команду посреди сезона и выиграл столько же матчей, сколько и проиграл. Йорди Кройф, сын знаменитого тренера, также работает тренером в Китае, но пока дела идут не очень удачно – голландец завершил сезон в середине турнирной таблицы во главе "Чунцин Лифан". Кстати, стоит напомнить, что в Китае действует лимит на легионеров: в заявке команды на матч может быть максимум 4 иностранца, а на поле в одном матче может находится максимум 3. Это объясняет, почему в нашем небольшом обзоре так мало звездных фамилий. Если бы китайская федерация не решила "бороться" с массовой футбольной колонизацией иностранцев, то желающих ехать зарабатывать китайский деньги было бы куда больше.
*текст был подготовлен при помощи материалов из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14