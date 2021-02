Как зайти в зону ЛЧ с игроками, которые не соответствуют уровню этого турнира? Рецепт от "Вольфсбурга" и Оливера Гласнера

В ноябре прошлого года немецкие СМИ с гордостью праздновали триумфальную неделю Бундеслиги в Европе – все 6 клубов выиграли свои матчи в группах ЛЧ и ЛЕ (потом все дружно прошли в плей-офф, а "Вольфсбург" остался единственным еврокубковым разочарованием, by the way). Примерно тогда же разразился конфликт в расположении "волков". Главный тренер Оливер Гласнер раскритиковал руководство за трансферы, потому что клуб не сумел найти качественное усиление атаки. Менеджер Йорг Шмадтке ответил ему довольно резко, но продолжение история не имела – потом все уладили. Не в последнюю очередь благодаря тому, что этот мини-скандал не вызвал значительный резонанс. Как справедливо отметил обозреватель The Athletic Рафаэль Хонигштайн: если бы такое произошло в "традиционном клубе", журналисты раздули бы конфликт, а поскольку "Вольфсбург" за пределами своего города мало кому интересен, то внимания этой ситуации уделили немного. Клуб получил возможность спокойно погасить пожар, а слухи об отставке Гласнера на фоне провала в еврокубках не получили продолжения. А теперь Вольфсбург сенсационно идет на третьем месте в Бундеслиге, потерпев лишь два поражения – от "Баварии" и "Боруссии" из Дортмунда. Собственно, само место кризисного Дортмунда в ТОП-4 оккупировали "волки". 4 предыдущие туры: 4 победы, ни одного пропущенного гола. Просто-таки "Манчестер Сити" с севера Германии. Шансы на выход в Лигу Чемпионов не так уж и призрачны, учитывая нестабильность Леверкузена и Гладбаха.

Почему "Вольфсбург" так крут в этом сезоне? Есть несколько факторов

Оливер Гласнер нашел идеальное сочетание игроков. "Вольфсбург" выиграл 3 последних матча, не меняя стартовый состав. Капитан команды Джошуа Гилавоги не проходит в основу, потому что в центре поля сформировался сильный треугольник: Макси Арнольд (отвечает за продвижение мяча) – Ксавер Шлагер (работа без мяча, рывки в штрафную) – Янник Герхардт (прессинг). Прекрасную форму еще с прошлого сезона сохранил лидер атак Ваут Вегхорст. За последние 4 месяца он лишь 5 раз ушел с поля без забитого мяча, хотя сыграл во всех матчах! Голландец с 14 голами идет третьим в бомбардирской гонке Бундеслиги и активно стучит в дверь сборной Нидерландов. Он имел предложения из АПЛ еще прошлым летом, а после такой кампании трансфер "на повышение" неизбежен.

На другом конце поля стеной стоит Кун Кастельс. Вокруг него хайп прошел несколько лет назад, однако именно сейчас бельгийский голкипер демонстрирует очень высокий уровень игры: 74% парированных ударов (ТОП-1 Бундеслиги), 42% сухих матчей (ТОП-2 Бундеслиги). "Вольфсбург" больше всех в Германии показывает "оверперфоманс" по пропущенным голам – разница между xGA и реальными голами составляет 5 мячей. Помогает Кастельс и организована четверка защитников: Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио. И что бы не говорил Оливер Гласнер, но "Вольфсбург" совершил пару роскошных трансферов. 20-летний Максанс Лакруа пришел за 5 млн евро со второго французского дивизиона ("Сошо") и создал фурор умением читать игру. Он сформировал в центре обороны мощную связку с Джоном Бруксом и залетел в ТОП-3 Бундеслиги по перехватами. Ридли Баку "волки" выхватили в последний момент, чтобы залатать дыру справа в обороне. Универсал сначала настолько классно проявил себя в роли фулбэка "Вольфсбурга", что получил вызов в сборную Германии, а затем стал неотъемлемой частью команды на фланге атаки, забив несколько важных голов.

Основа игры Вольфсбурга – прессинг. "Волки" являются лидерами Бундеслиги по прессинг-единоборствам. Они встречают соперников не так уж и высоко, но компактно и агрессивно. Оливер Гласнер всегда мечтал играть с прессингом. "Я по-прежнему хотел строить такой футбол, но понятия не имел, как привить его команде", – цитирует тренера The Athletic. Помогла работа ассистентом фанатика прессинга Роджера Шмидта в "Зальцбурге". Теперь уже Гласнер может давать мастер-классы. В футболе "Вольфсбурга" много автоматизма. Все налажено, каждый знает, когда и куда бежать, где открываться, как подходить, какие зоны перекрывать. Минимум импровизации – максимум паттернов. Команда выглядит серой, но благодаря этому Оливер Гласнер вытащил на третье место Бундеслиги футболистов, которые не соответствуют уровню Лиги Чемпионов. Посмотрим, смогут ли "волки" реально вытеснить кого-то из грандов Бундеслиги из зоны самого престижного клубного турнира Европы!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников