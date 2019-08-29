Как Жирков отпраздновал день рождения на военном полигоне (фото + видео)
Накануне стало известно, что защитник "Зенита" Юрий Жирков отпраздновал свой 36-й день рождения на военном полигоне. Об этом рассказала супруга футболиста Инна.
Сообщается, что именинник с друзьями и близкими собирали автоматы, стреляли по мишеням, ездили на военных машинах, в том числе на танке. В палатке гостей ожидал ужин полевой кухни, а завершился праздничный день посиделками у костра.
Портал Star hit опубликовал несколько фотографий и видеоролик со дня рождения Жиркова, которые мы предлагаем вашему вниманию.
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|10
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