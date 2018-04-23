Как Жулио Сезара провожали на пенсию

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Как Жулио Сезара провожали на пенсию

Известный бразильский вратарь Жулио Сезар завершил профессиональную карьеру.

38-летний страж ворот накануне провёл свой последний матч - его "Фламенго" победил "Америку Минейро" со счётом 2:0.

После игры болельщики с почестями отправили звёздного голкипера на пенсию. Смотрите, как это было.

Не пропустите: Известный бразильский вратарь завершил карьеру. | http://soccernews.ru

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